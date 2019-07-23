"لسنا عبيدًا".. الممرضات في إسرائيل يضربن عن العمل

قررت منظمة "هستدروت" للممرضين والممرضات بدء إضراب عام في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، على أن تعمل المستشفيات والعيادات التابعة لمنظمة الإعالة الصحية في حالات الطوارئ فقط، حسبما أفادت صحيفة " هآرتس" الإسرائيلية.
ذكرت الصحيفة أن إعلان الإضراب جاء عقب نزاع عمالي ونضال خاضته الممرضات في الأشهر الأخيرة، بين إدراكهم للنقص في القوى العاملة، والافتقار إلى المعايير، والتزامهم بتنفيذ معايير الجودة، وتم عقد اجتماع بين ممثلي نقابة الممرضين ومدير عام وزارة الصحة "موشيه بار سيمان توف".
قررت منظمة "هستدروت" للممرضين والممرضات، أن غرف
وسيتم تعطيل الخدمات الصحية للطلبة، بما في ذلك اللقاحات، باستثناء الحالات العاجلة،وسيتم إغلاق عيادات التحصين الأجنبية في جميع المكاتب الصحية.
أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن إدوارد حداد، رئيس مجلس الممرضين والممرضات في المركز الطبي بالجليل في نهريا علق، قائلًا: "نحن لسنا عبيدًا، والنضال يتمركز حول النقص المزمن الذي استمر لسنوات، هناك معايير ولكنها غير مجدية بسبب البيروقراطية"، ونائب وزير الصحة "ليتزمان" يرد: " نطالب بإصدار أمر قضائى لكى نصل إلى اتفاق".
في وقت سابق قال مدير عام وزير الصحة "موشيه بار سيمن توف": "إن وزارة الصحة على استعداد للجلوس وتحديد التكليفات غير الضرورية، مضيفًا: "نحن نعمل طوال الوقت لجعل العمل أكثر ودية وأقل إرهاقًا ولكننا نصر في النهاية أن تؤدى جميع التكليفات".
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