وزيرا خارجية روسيا وفرنسا يبحثان نتائج الانتخابات الأوكرانية والنووي الإيراني

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، نتائج انتخابات البرلمان الأوكراني، حيث أكد الوزيران ضرورة تنفيذ اتفاقات مينسك

لتسوية الأزمة الأوكرانية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أن الوزيرين تبادلا الآراء بشكل مفصل حول نتائج الانتخابات البرلمانية في أوكرانيا، التي جرت الأحد

الماضي.وأضاف البيان أن لافروف ولودريان أكدا خلال الاتصال - الحاجة إلى التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة القيام بخطوات محددة للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني لتخفيف التوتر حول إيران.