أستراليا تحد من نفوذ الصين وتنشئ وحدة عسكرية في "الهادي"

صرحت وزيرة الدفاع الإسترالية " ليندا رينولدز" اليوم أن إستراليا تخطط لإنشاء وحدة عسكرية جديدة مخصصة لتدريب ومساعدة حلفاء المحيط الهادي في محاولة منها لتقليل النفوذ الصيني في المنطقة. وقدمت استراليا العديد من المعونات للمنطقة للحد من نفوذ بكين المتنامي وقلق الحلفاء بهذا الشأن. نفوذ بكين المتنامي وقلق الحلفاء بهذا الشأن. وقالت رينولدز "ستستخدم قوة دعم الهادي أسلوب فريق تدريب متنقل لتعزيز القدرة والمرونة وقابلية التبادل في جميع أنحاء المنطقة في مجالات مثل العمليات الأمنية والمساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث وحفظ السلام". مثل العمليات الأمنية والمساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث وحفظ السلام". وقال مصدر مطلع على تفاصيل الخطة أنه من المحتمل أن تبدأ الوحدة عملها هذا العام , فيما جاء هذا الاعلان خلال زيارة قام بها رئيس وزراء" بابوا نيو غينيا " جيمس مارابى استغرقت ستة ايام .

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