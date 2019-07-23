استقالة وزيرة بريطانية بسبب مخاوف من "بريكست" دون اتفاق

قدمت وزيرة التعليم البريطانية آني ميلتون استقالتها من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، وأرجعت قرارها لمخاوف بشأن احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وقالت ميلتون في خطاب استقالتها إنه لديها "مخاوف كبيرة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".
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وأضافت قبل يوم واحد من تسليم ماي السلطة لزعيم حزب المحافظين الجديد "من المهم بالنسبة لي أن أكون حرة في القيام بما أشعر أنه صحيح لبلادي وللناخبين".
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