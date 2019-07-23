كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضابط بالجيش الجامبي: الرئيس السابق جامح أمر بمقتل الصحفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ضابط بالجيش الجامبي أنه هو وزملاؤه أطلقوا النار على الصحفي القتيل "ديدا هيدارا" عام 2004 بناء على أوامر من الرئيس آنذاك يحيى جامع، وهو يقدم أول سرد مباشر لعملية القتل غير المبررة سابقًا.

وقتل هيدارا، وهو من منتقدي حكومة جامع والمالك المشارك لصحيفة ذا بوينت المستقلة، على مشارف العاصمة بانجول، الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وفر جامع إلى غينيا الاستوائية في عام 2017 بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية، حيث أنهى 22 عامًا في السلطة التي اتسمت بالقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري فضلًا عن سرقة أصول الدولة.

ولم يكن من الممكن الوصول إليه للتعليق منذ مغادرته غامبيا، لكن أنصاره في وطنه رفضوا إجراء تحقيقات معه باعتبارها مطاردة ساحرة.

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وقال الملازم جاتا في شهادته في وقت متأخر من يوم الاثنين أمام لجنة الحقيقة التي شكلتها حكومة الرئيس أداما بارو للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في عهد جامع، إنه كان عضوًا في الحرس الخاص لجاميه، والمعروف باسم "الصغار".

واتهم المحققون الجامبيون جامع بعدد من الجرائم الأخرى، بما في ذلك الأمر بقتل حوالي 50 مهاجرًا خشي أن يكون قد أطاح به في عام 2005. تم إلقاء معظم جثثهم في بئر في السنغال المجاورة.

وقال وزير العدل الجامبي في مارس إن جامح سرق شخصيًا 362 مليون دولار على الأقل من الولاية خلال فترة رئاسته.

ونفى أعضاء حزب جامه السياسي هذه الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والفساد.