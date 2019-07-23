كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف ولودريان يبحثان سبل خفض التوتر حول إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان على متابعة الجهود الهادفة للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران وتخفيف التوتر في منطقة الخليج.

وبحث اليوم الوزيران لافروف ولودريان في اتصال هاتفي بمبادرة من الجانب الفرنسي، نتائج الانتخابات البرلمانية الأوكرانية التي جرت الأحد، وتخفيض التوتر حول إيران.

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كما أكد الوزيران أولوية وقف سفك الدماء وإطلاق العملية السياسية دون شروط مسبقة في ليبيا.

يذكر أن روسيا وفرنسا من سداسية الوسطاء الدوليين التي وقعت على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة انفراديا في مايو العام الماضي، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.