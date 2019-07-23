كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتشاف مقبرة جماعية في العراق تضم أطفال أعدموا بالرصاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مؤسسة الشهداء التابعة للدولة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مقبرة جماعية جديدة للكرد في منطقة الشيخية ببادية السماوة التابعة لمحافظة المثنى، جنوبي العراق.

وذكر بيان للمؤسسة أن "المقبرة تضم ٧٠ من النساء والأطفال تم إعدامهم رميا بالرصاص"، مبينا أن "أعمار الأطفال تتراوح من سنة وسنتين والنساء بحدود 40 سنة".

وأضاف أن "هنالك مقبرتين بالقرب منها ستفتح في حال استحصال الموافقات القانونية".

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وفي نيسان الماضي أعلنت السلطات المحلية في محافظة المثنى عن العثور على مقبرة جماعية لأشخاص كرد من ضحايا النظام البائد في بادية السماوة.

وبعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 عُثر على مئات المقابر الجماعية في أغلب المحافظات العراقية لأشخاص أعدموا في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.