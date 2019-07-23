كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس النيجيري يقدم قائمة المرشحين لمجلس الوزراء في مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الرئيس النيجيري محمدو بوهاري قائمته من المرشحين لمجلس الوزراء إلى مجلس الشيوخ في البرلمان اليوم الثلاثاء.

ويأتي التقديم بعد شهرين تقريبًا من بدء بوهاري فترته الثانية، وبعد حوالي خمسة أشهر من إعادة انتخابه، وهو تأخير تسبب في توترات بين المستثمرين وهدد آفاق النمو لأكبر اقتصاد في إفريقيا.

ومن المقرر أن يستمر البرلمان في استراحة لمدة شهرين في نهاية الأسبوع، رغم أنه قد يؤخر ذلك لتأكيد المرشحين.

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وتحتوي القائمة على 43 اسمًا، رغم أنها لم تحدد المواقف التي سيشغلونها في مجلس الوزراء.

ويتعين على مجلس الشيوخ الموافقة على المرشحين قبل أن يصبحوا وزراء، على الرغم من أن العملية يمكن أن تحدث في غضون أيام.

وويواجه بوهاري، القائد العسكري السابق البالغ من العمر 76 عامًا، قائمة طويلة من التحديات بما في ذلك النمو الاقتصادي الفاتر وارتفاع معدلات البطالة وانعدام الأمن على نطاق واسع.