كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المتوقع أن ينتخب بوريس جونسون زعيما لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا ورئيس الوزراء القادم اليوم الثلاثاء، وهو مكلف بمتابعة تعهده "بالموت أو الموت" بتسليم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في غضون ثلاثة أشهر بقليل.

وقضى جونسون ومنافسه وزير الخارجية جيريمي هانت، الشهر الماضي في عبور البلاد سعيا للفوز بأكثر من 200000 من أعضاء حزب المحافظين الذين سيختارون زعيم بريطانيا الجديد.

وسيتم الإعلان عن الفائز في حدث بالقرب من البرلمان، وسيتولى رئاسة الوزراء رسميًا بعد ظهر الأربعاء، خلفًا لتريزا ماي التي تنحلت عن فشلها في جعل البرلمان يصادق على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجونسون عمدة لندن السابق الذي استقال من منصبه كوزير للخارجية قبل عام بسبب خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هو المرشح المفضل لإحلالها، مع وجود العديد من استطلاعات الرأي التي حصل عليها على نحو 70 في المئة.

وقال جونسون للصحفيين لدى وصوله إلى مكتبه في وستمنستر: "كل شيء يلعب من أجله".

وسوف يرث أزمة سياسية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المقرر إجراؤه في 31 أكتوبر. يجب على جونسون إقناع الاتحاد الأوروبي بإحياء المحادثات حول اتفاق الانسحاب الذي كان مصممًا ولا يمكن إعادة فتحه، أو قيادة بريطانيا إلى عدم اليقين الاقتصادي من رحيل غير المدارة.

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وتم رفض صفقة الطلاق الوحيدة على الطاولة ثلاث مرات من قبل البرلمان، والعديد من المشرعين - بمن فيهم المتمردون المؤيدون للاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين - تعهدوا بمنع جونسون من محاولة إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقال إنه سيصعد الاستعدادات لعقد صفقة لمحاولة إجبار مفاوضي الاتحاد الأوروبي على إجراء تغييرات على الاتفاق.

ويحكم المحافظون فقط بدعم من 10 مشرعين من الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يدعم الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية، يمكن حساب الغالبية العاملة من ناحية.

في حين أن بعض المشرعين المحافظين سيطالبون الزعيم الجديد بضمان خروج الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، مجموعة جونسون لجأت إلى تعزيز آفاق قيادته، ألمح آخرون إلى أنهم سيكونون على استعداد لإسقاط الحكومة لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.

ومن غير المرجح أن يبدأ جونسون في الإعلان عن التعيينات الوزارية الرئيسية حتى يوم الأربعاء، ولكن من المرجح أن يؤدي فوزه المتوقع في مسابقة القيادة إلى استقالة عدة في حزبه المنقسم بمرارة.

واستقال وزيران صغيران بسبب استعداد جونسون لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون ترتيبات انتقالية، وقال وزير المالية فيليب هاموند ووزير العدل ديفيد جوك إنهما يعتزمان الاستقالة قبل إقالتهما.