كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تحدد شروط التخلي عن الأسلحة النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن إسلام آباد مستعدة للتخلي عن الأسلحة النووية إذا اتخذت نيودلهي نفس الخطوات.

وقال خان خلال مقابلة مع "فوكس نيوز" :"نعم.. باكستان مستعدة لفعل الأمر نفسه.. كما فعلت الهند فيما يتعلق بإمكانية التخلي عن الأسلحة النووية".

وأضاف رئيس الوزراء: لأن الحرب النووية ليست حلا. وفكرة الحرب النووية بين الهند وباكستان تعني تدمير الذات.

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وذكر رئيس الوزراء الباكستاني بأن طول الحدود بين الهند وباكستان يبلغ 3 آلاف كيلومتر تقريبًا.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق عن استعداده للتوسط في النزاع بين الهند وباكستان. لافتا إلى أنه التقى برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي طلب منه التوسط في حل أزمة كشمير.

وفي الوقت نفسه قال الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الهندية رافيش كومار إن بلاده لم تطلب من ترامب القيام بدور الوسيط.