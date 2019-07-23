كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تشدد اللوائح بشأن ملكية البنوك غير المدرجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شددت الصين لوائح الملكية للبنوك التجارية غير المدرجة في البورصة حيث كثفت الجهات الرقابية حملة صارمة على المخاطر المالية في أعقاب الاستيلاء الحكومي مؤخرا على مقرض إقليمي تسبب في تموجات كبيرة في الأسواق المالية في البلاد.

وتتطلب الإرشادات المنقحة المنشورة اليوم الثلاثاء من قبل هيئة تنظيم المصارف والتأمين الصينية (CBIRC) على موقعها الإلكتروني من البنوك التجارية غير المدرجة تسجيل أصحاب المصلحة لديها مع أمناء مؤهلين بحلول نهاية يونيو 2020، وجميع البنوك التجارية لتحديد مساهميها بحلول نهاية عام 2021.

وقبل التوجيهات الجديدة الملزمة فقط البنوك المدرجة في البورصة الرئيسية والسوق خارج البورصة هي اللازمة لتسجيل أصحاب المصلحة في المؤسسات الوديعة مثل بورصات الأسهم الإقليمية، وفقًا للرقابة المصرفية والتأمين.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت بعض البنوك قضايا فوضوية على الملكية بسبب ضعف حوكمة الشركات"، وفقًا لبيان مفصل للبنك المركزي

وتكثف هيئة الرقابة المصرفية حملة مكافحة المخاطر المالية في أعقاب استحواذ الدولة على بنك باوشانغ الصغير في مايو وسط مخاوف بشأن كيفية استخدام المساهم الرئيسي لأموال البنك.