كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. أفغانستان تبدأ بتصدير مواد "حيوية" إلى الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت أفغانستان بتصدير معدات طبية ومنتجات نظافة إلى الصومال، حسبما ذكرت مواقع إعلامية أفغانية.

ونقلت المواقع عن رئيس غرفة التجارة والصناعة الإقليمية في ولاية هيرات غربي البلاد حميد الله خادم أنه "تم تصدير 25 نوعا مختلفا من المعدات الطبية التي تصنعها شركات المستحضرات الصيدلانية في الولاية، إلى الصومال لأول مرة".

وأوضح حميد الله خادم، أن أول شحنة من المنتجات الطبية التي أرسلت إلى الصومال، كانت عبارة عن ثلاث حاويات سعتها 30 طنا تحتوي على معدات طبية، مشيرا إلى أن الحاوية الأولى قد وصلت إلى الدولة الإفريقية، بينما لا تزال الاثنتان الأخريان في طريقهما إلى هناك وقد عبرتا الأراضي التركية.

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وحسب المسؤول الأفغاني، فإن 4 شاحنات أخرى يجري تحميل المنتجات فيها حاليا في هيرات قبل توجهها إلى الصومال.

وأشار خادم إلى أن هناك 4 شركات منتجة للمعدات الطبية في هيرات مع 6 شركات أخرى في طور الإنشاء.