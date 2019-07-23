قوات إسبانية تحبط محاولة مهاجرين مغاربة العبور نحو إقليم الأندلس

قالت وسائل إعلام إسبانية إن قوات الحرس المدني اعترضت قاربا، يحمل 12 شخصا من المهاجرين المغاربة، كانوا في طريقهم إلى سواحل إقليم الأندلس.

وأوضحت وكالة “أوربا بريس” أن عناصر الحرس المدني في مدينة مليلية المحتلة قد رصدت، حوالي الساعة الرابعة والنصف من فجر أول يوم أمس الأحد، وجود قارب غير بعيد عن الساحل، حيث كان يقترب في الظلام، وببطئ نحو مدخل ميناء الثغر المحتل.

وأضافت الوكالة ذاتها أن فرقة خاصة من الغطاسين، تابعة للحرس، حلت بمكان وجود القارب، أثناء محاولته الرسو على البر بهدف حمل عدد من الأشخاص من على الساحل. ما أدى إلى فزع وسط المهاجرين المغاربة، الذين ارتموا في المياه هربا من الاعتقال.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القوات الإسبانية تمكنت من إيقاف 12 من المهاجرين، 9 منهم كانوا على المركب، و3 آخرين عثر عليهم بين الصخور، كما تم إيقاف مواطنين مغربي، وهو سائق القارب، وآخر إسباني متورطين كمدبرين للعملية، سيتم تقديمهم إلى القضاء للمحاكمة بتهمة تنظيم الهجرة السرية.