أولمبيك خريبكة يوقع للاعب جلال طاشطاش

عزز فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، أمس الاثنين، صفوفه بلاعب جديد، بعد نجاحه في التعاقد مع جلال طاشطاش، ليحمل ألوان الفريق بدءأ من الموسم القادم.

ونشرت الصفحة الرسمية للفريق الفوسفاطي، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورتين لطاشطاش بقميص “لوصيكا”.

وأكد ممثل مدينة الفوسفاط، أن لاعبه الجديد وقع في كشوفات الفريق عقدا يمتد لثلاثة مواسم، بمعسكره في مدينة أكادير، وذلك بعد اقتناع الطاقم التقني للنادي بقيادة المدرب رشيد الطاوسي بإمكانيات طاشطاش، الفنية والبدنية.

ويشغل صاحب 25 عاما، مركز وسط ميدان دفاعي، إذ استقدمه “لوصيكا، من فريق شباب بنجرير الممارس في القسم الثاني للبطولة الاحترافية، علما أن طلشطاش سبق له حمل ألوان الكوكي المراكشي.