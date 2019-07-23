المنتخب الليبي للمحليين يصل طنجة لمواجهة الاتحاد وديا

وصلت بعثة المنتخب الليبي المحلي لكرة القدم، أمس الاثنين، إلى مدينة طنجة، حيث سيخوض منتخب ليبيا، مباراة ودية اليوم الثلاثاء، أمام الاتحاد المحلي.

وتدخل هذه المواجهة في إطار المعسر الإعدادي الذي يخوضه المنتخب الليبي في المغرب، استعدادا لمباراته أمام نظيره التونسي، شتنبر القادم، ضمن الإقصائيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، الكاميرون 2020.

واختار الاتحاد الليبي للعبة، المغرب مكانا لتربصه، وتحديدا مدينة الرباط، استعدادا لملاقاة نسور قرطاج، إذ بدأ في 10 يوليوز الجاري، ويستمر إلى غاية فاتح غشت القادم.

ويواجه منتخب ليبيا للمحليين، بالإضافة لاتحاد طنجة، كل من نهضة بركان، الجمعة القادم بالرباط، ثم يختتم معسكره بآخر مباراة ودية يوم 30 يوليوز الحالي، أمام الجيش الملكي.