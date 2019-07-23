بعد أسابيع طويلة في المغرب.. حمد الله يلتحق بالنصر في البرتغال

التحق المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، بمعسكر فريقه النصر السعودي لكرة القدم، في البرتغال، الذي اختاره الفريق للاستعداد للمنافسات التي تنتظره خلال الموسم القادم.

وتوجه حمد الله مباشرة إلى مدينة أوفير، التي رحلت إليها بعثة النصر، أمس الاثنين، بعد اختتام المرحلة الإعدادية الأولى بمدينة أوبيدز، حيث نشر مقطع فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، يوثق لالتحاقه بمعسكر النصر.

وأرفق صاحب 28 عاما، الفيديو بتعليق قال فيه: “لقد عدت، نسعى إلى تحقيق لقب آخر، ونحن نتطلع إلى جعل جماهير العالمي سعداء مرة أخرى”.

وتعول مكونات بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على مهاجمها المغربي، من أجل التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تنتظر الفريق مواجهتين قويتين في دور الثمن، أمام الوحدة الإماراتي، في 5 و12 غشت المقبل.

وتألق حمد الله، بشكل لافت مع فريقه السعودي، الموسم الماضي، حيث توج هداف للدوري بتوقيعه 35 هدفا، ساهم من خلالها في فوز النصر باللقب، بعد منافسة قوية مع غريمه الهلال.