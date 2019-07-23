أفلام مغربية وعربية وأجنبية تتنافس في المسابقة الرسمية لمهرجان السينما بتازة

تتنافس أفلام مغربية وعربية وأجنبية، في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي لسينما التنوع بتازة، الذي انطلق أمس الاثنين، ويستمر إلى غاية 27 يوليوز الحالي بأنشطة متنوعة.

ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان، المخرج المصري علي بدر خان، وإلى جانبه كل من الممثلة المغربية خلود البطيوي، والجزائرية مليكة بلباي، والعماني سيف ناصر، والكندي دنييل جرفي.

ويتنافس في المسابقة، أفلام عديدة هي “بين بحرين” للمخرج المصري أنس طولبة، والفيلم التركي “كاوس ” للمخرج سمير اسلنيورك، وفيلم ” هلا مدريد فيسكا بارصا” للمخرج المغربي عبد الله الجوهري.

ويشارك في نفس المسابقة فيلم “موسم العطش” للمخرج المغربي عبد الحميد زوغي، وفيلم “ولدي” (تونسي بلجيكي فرنسي) للمخرج محمد بن عطية، إضافة إلى الفيلم الاماراتي:” مسك” للمخرج حمد السويدي وفيلم “تازكا” للفرنسي جون فليب كود

والفيلم البوركينابي “دوكا ” للمرج عبد الله داو ، وفيلم Un oeil sur juliette ” الفرنسي للمخرج كيم نجوجيان.

وإلى جانب أفلام المسابقة تعرض أفلام أخرى، في المسرح، وفي ساحات المدينة، من أجل اتاحة الفرصة لجمهور تازة ليعيش أجواء المهرجان للسنة الثانية على التوالي.