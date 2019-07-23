حكيمي ينهي عطلته ويلتحق ببروسيا دورتموند

انضم الدولي المغربي أشرف حكيمي، إلى فريقه بروسيا دورتموند الألماني، أمس الاثنين، منهيا بذلك عطلته الصيفية مبكرا، من أجل الانخراط في استعدادت وصيف “البوندسليغا” للموسم القادم.
وأكد الحساب الخاص لدورتموند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، التحاق حكيمي بالفريق، حيث خضع لفحوصات طبية، كما جرت العادة قبل بداية كل فترة إعدادية.
ولم يعلن الفريق الألماني، عما إذا كان صاحب 20 عاما، سيلتحق ببعثة النادي في الولايات المتحدة الأمريكية، أم سينتظر عودتها، خلال الأيام القادمة، من أجل الاستعداد لمباراة سوبر ألمانيا، التي ستجمع زملاء حكيمي بفريق بايرن ميونخ، 3 غشت القادم.
واستفاد اللاعب المعار من ريال مدريد، من فترة راحة إضافية، بعد مشاركته في كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، مع المنتخب الوطني، الذي ودع البطولة من دورها الثاني، عقب خسارته بركلات الترجيح ضد منتخب بينين.
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