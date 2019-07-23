نجم بايرن ميونخ يعلق على اهتمام برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - علق نجم بايرن ميونخ الألماني، ديفيد ألابا، على التقارير التي ترددت حول اهتمام فريق برشلونة الإسباني بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وظهرت تقارير صحفية مؤخرًا تُفيد بعرض النادي البافاري الدولي النمساوي، ضمن صفقة تبادلية مع البارسا، لضم المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي.

وأبرزت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" تصريحات ألابا، الذي قال عن اهتمام البارسا "بالطبع هذا تقدير وشرف بالنسبة لي".

ورغم ذلك، نفى الظهير الأيسر للفريق البافاري دخوله في محادثات مع مسؤولي النادي الكاتالوني، مضيفًا "تركيزي منصب فقط على البايرن وجولتنا التحضيرية للموسم الجديد".

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ولم يغلق ألابا، الذي يرتبط بعقد مع البايرن حتى صيف 2021، الباب أمام رحيله عن ملعب أليانز أرينا، قائلًا "لست لاعبًا يخطط للمستقبل البعيد".

ومن المقرر أن يخوض البايرن آخر مبارياته الودية في جولته بالولايات المتحدة الأميركية، عند مواجهة ميلان الإيطالي، غدًا الأربعاء، قبل العودة إلى ميونخ في اليوم التالي.

وعبر ألابا، في ختام تصريحاته، عن سعادته بقرب العودة إلى ميونخ، بعد أسبوع من العمل الشاق، على حد وصفه.