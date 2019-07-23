شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بعد تعرضه لقصف قذائف.. عودة فتح مطار معتيقة الليبي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:49 مساءً, 23 يوليو 2019 م أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي وهيئة الطيران المدنى الليبي ، اليوم الثلاثاء، عن عودة فتح المجال الجوي للمطار.

يذكر أن إدارة المطار أعلنت، أمس الإثنين، توقف الملاحة الجوية بالمطار، مشيرة إلى تعرضه لـقصف بقذائف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضه لقصف قذائف.. عودة فتح مطار معتيقة الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.