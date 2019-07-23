شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الطيران الحربي الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:56 مساءً, 23 يوليو 2019 م المناطق - وكالات واصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبناية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي تنفذها مقاتلاته الحربية في سماء العديد من المدن والقرى اللبنانية منتهكا قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفادت مصادر أمنية اليوم أن الطيران الحربي الإسرائيي خرق الأجواء اللبنانية جنوبًا من فوق مزارع شبعا، ونفذ طلعات استكشافيّة بشكل دائري وعلى علو متوسّط فوق قرى وبلدات العرقوب وحاصبيا، وصولًا حتّى سماء البقاع الغربي ومجرى نهر الليطاني جنوب لبنان ثم غادر الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.

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