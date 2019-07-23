بوريس جونسون رئيسا للحكومة البريطانية خلفا لتريزا ماي

ومن المقرر أن يبدأ جونسون في تشكيل الحكومة البريطانية الجديدة غدا الأربعاء.

وستتولى الحكومة الجديدة مهمة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي تمهيدا للتوصل لاتفاق بشأن بريكست.

وكان الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء قبيل تصويت هام في بريطانيا لاختيار رئيس الوزراء الجديد، وسط مؤشرات قوية على فوز بوريس جونسون بثقة حزب المحافظين، والذي يعزز وصوله إلى السلطة احتمال انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.



وقال ياسر الرواشدة رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط "ساكسو بنك" أن فوز بوريس جونسون محتسب في الأسواق لذلك من المتوقع أن يشهد الاسترليني نوعاً من الضغوط خلال الفترة القادمة.

وسجل اليورو أدنى مستوى له في خمسة أسابيع بسبب التوقعات المتزايدة هذا الأسبوع بتلميح لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر للحفاظ على المستويات المتوقعة لمعدلات التضخم.

وارتفع الدولار مقابل الين ولكنه انحسر أمام العملات الرئيسية الأخرى وسط توقعات بخفض الفدرالي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.