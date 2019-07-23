العمليات المشتركة تنفي تسلل الف عنصر من 'داعش' الى العراق

نفت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، ما نشرته وسائل اعلامية بشأن تسلل الف عنصر من "داعش" الى العراق، مبينة ان القوات الامنية منتشرة في الصحراء وقرب الحدود وقتلت اعدادا من عناصر التنظيم.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك من يتحدث عن تسلل ألف عنصر من تنظيم داعش خلال الفترة الماضية إلى العراق، وهو ما يعني أن جيشاً كاملاً من الإرهابيين قد دخل البلاد، الا ان هذا الحديث غير حقيقي وعار عن الصحة".

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واضاف رسول ان "قواتنا موجودة في صحراء تربط ثلاث محافظات عراقية هي الأنبار وصلاح الدين ونينوى وعلى الحدود، حيث دمرت مضافات عديدة وقتلت اعدادا من عناصر التنظيم الارهابي"، مشيرا الى ان "بعض عناصر التنظيم يحاولون التسلل الى البلاد، الا ان القوات الامنية تحبط تلك المحاولات فورا".

يذكر ان صحيفة امريكية نشرت تقريرا لها ان نحو الف عنصر من تنظيم "داعش" تسللوا عبر الصحراء من سوريا الى العراق.