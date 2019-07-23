اتحاد الصحفيين العرب: الوفد الذي يزور إسرائيل حالياً يقيم في دول المهجر

وقال الاتحاد في بيان صدر، اليوم عن الامين العام خالد ميري ورئيسه مؤيد اللامي وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الاتحاد العام للصحفيين العرب قام يوم 22 تموز الجاري بمراجعة كافة المنظمات الصحفية الأعضاء بالاتحاد بالنسبة لموضوع زيارة بعض الصحفيين لاسرائيل حالياً.واضاف أنه تم التأكد بصورة قاطعة بعدم قيام أي صحفي ينتمي الى هذه المنظمات بزيارة إسرائيل ، خصوصاً الصحفيين أعضاء جمعيتي الصحفيين البحرينية والاماراتية وهيئة الصحفيين السعوديين ونقابة الصحفيين العراقيين .

ورجح البيان أن يكون وفد الصحفيين الذين يزورون إسرائيل حالياً يعيشون فى دول المهجر ويحملون جنسيات هذه الدول التي يقيمون بها .

وجدد الاتحاد العام للصحفيين العرب تأكيده من جديد بتمسك وإلتزام كافة أعضائه بقواعد النظام الاساسي للاتحاد وهو الوقوف ضد كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني حتي يتم تحرير كل التراب العربي وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية .



وكان الاتحاد العام للصحفيين العرب قد اعتبر، يوم امس الاثنين، أن عزم بعض الصحفيين العرب زيارة اسرائيل يتنافي ويتعارض مع النظام الاساسي للاتحاد، محذرا كافة اعضائه من ما سماه "الوقوع فريسة لمخططات العدو الصهيوني"، متوعدا في ذات الوقت باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة.

وكشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد 21 تموز الحالي، أن وفداً يضم ستة صحفيين عرب، بينهم سعوديون وعراقيون، سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل، بهدف إطلاع الصحفيين على مواقف إسرائيل إزاء مسائل دبلوماسية (دون تحديدها) والمجتمع الإسرائيلي.