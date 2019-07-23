المالكي يدعو إلى مواصلة الحوار لاحتواء 'أزمة' التصعيد الأميركي الإيراني

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل، اليوم، سفير جمهورية الصين لدى العراق تشانغ تاو".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي والأمني في البلاد والمنطقة، بالإضافة إلى أوجه التعاون الثنائي المشترك وسبل تعزيزهما بما يخدم مصلحة الشعبين".



ونقل البيان عن المالكي قوله إن "أحداث المنطقة ما تزال صعبة فهي ما تزال تشهد أزمات أمنية ابتداء من سوريا وانتهاء بالتصعيد الأميركي الإيراني".

ودعا المالكي، إلى "مواصلة الحوار من أجل احتواء الأزمة"، مؤكداً على "الدور الهام الذي تلعبه جمهورية الصين في المنطقة".

وتابع، أن "العراق يسعى إلى إدامة التعاون مع جمهورية الصين من خلال زيادة حضور الشركات الصينية للمشاركة في عملية الإعمار والبناء".



من جانبه، أكد تاو "عمق العلاقات بين الصين العراق، والرغبة الصادقة في ترجمة الاهتمامات الصينية وتعزيز العلاقات الثنائية".