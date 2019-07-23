دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، إلى مواصلة الحوار من أجل احتواء "أزمة" التصعيد الأميركي الإيراني، معتبراً أن المنطقة ما تزال تشهد "أزمات أمنية".
وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي والأمني في البلاد والمنطقة، بالإضافة إلى أوجه التعاون الثنائي المشترك وسبل تعزيزهما بما يخدم مصلحة الشعبين".
ونقل البيان عن المالكي قوله إن "أحداث المنطقة ما تزال صعبة فهي ما تزال تشهد أزمات أمنية ابتداء من سوريا وانتهاء بالتصعيد الأميركي الإيراني".
ودعا المالكي، إلى "مواصلة الحوار من أجل احتواء الأزمة"، مؤكداً على "الدور الهام الذي تلعبه جمهورية الصين في المنطقة".
وتابع، أن "العراق يسعى إلى إدامة التعاون مع جمهورية الصين من خلال زيادة حضور الشركات الصينية للمشاركة في عملية الإعمار والبناء".
من جانبه، أكد تاو "عمق العلاقات بين الصين العراق، والرغبة الصادقة في ترجمة الاهتمامات الصينية وتعزيز العلاقات الثنائية".
كانت هذه تفاصيل خبر المالكي يدعو إلى مواصلة الحوار لاحتواء 'أزمة' التصعيد الأميركي الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.