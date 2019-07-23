دراسة إسرائيلية تتحدث عن خطأ سقطت بسببه 'دولة الخلافة'

كشفت دراسة إسرائيلية صادرة عن معهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب، عن أكبر خطأ لزعيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، والذي بسببه سقطت "خلافته."

ورأت الدراسة أن "البغدادي أخطأ في تقديره عقب إعلان نفسه خليفة في تموز 2014، واعتقاده بأنه سيستقطب باقي أنصار السلفية حول العالم".

وأضافت "تبيّن للبغدادي أن معظم التنظيمات المتفرعة عن القاعدة بقيت مبايعة لأيمن الظواهري، وأنه رفض التعلم من استخلاص دروس ما حصل مع تنظيم القاعدة".

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وتابعت الدراسة ان "البغدادي اخطأ التقدير عندما واجه التحالف الدولي والقوات الذي حاربته واستعداداتها".

وتمكنت القوات الامنية العراقية بمختلف صنوفها والحشد الشعبي والعشائري من اسقاط "دولة الخرافة" في العراق، كما فقد التنظيم آخر معاقله في منطقة الباغوز شرق سوريا بعد هجوم لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بدعم من قوات التحالف الدولي.