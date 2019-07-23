أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الثلاثاء، إلقاء القبض على "إرهابي" في الجانب الأيسر لمدينة الموصل عمل في ما يسمى "ديوان الجند" خلال فترة سيطرة تنظيم "داعش" على الموصل. وقال معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فوج طوارئ الشرطة الأول التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة، ألقى القبض في الحي العربي بالجانب الأيسر لمدينة الموصل، على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية".



وأضاف معن، أن هذا الشخص "كان يعمل مقاتلاً في ما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة عصابات داعش الاجرامية على مدينة الموصل"، مبيناً أنه "بناءً على أمر قبض قضائي تم القبض على صاحب الدار المتستر على هذا الإرهابي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: القبض على إرهابي بالموصل كان يعمل في ديوان الجند لدى داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.