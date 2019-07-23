بالصور.. خريجو جامعات يتظاهرون وسط بغداد للمطالبة بفرص عمل

وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من خريجي الجامعات بينهم حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه نظموا، صباح اليوم، تظاهرة قرب المنقطة الخضراء في حي كرادة مريم وسط العاصمة بغداد.

وأوضح أن المتظاهرين طالبوا بفرص تعيينات في وزارات ومؤسسات الدولة بحسب تخصصاتهم، مشيرا الى أن المتظاهرين انتقدوا التعيينات المحدودة التي تكون عبر "الواسطة والمحسوبية".