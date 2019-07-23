خاص.. الزمالك يوضح موقفه من حسام البدري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى نادي الزمالك المصري، وجود نية لديه حتى الآن في التعاقد مع حسام البدري المستقيل مؤخرا من رئاسة إدارة الكرة بنادي بيراميدز، لرغبته في العودة مجددا للعمل كمدير فني.

وجاء إعلان البدري عن نيته العودة للعمل كمدير فني لتفتح الباب حول احتمالية توليه تدريب الزمالك خلفا للمدرب الحالي خالد جلال، خاصة عقب تعادل الفريق أمام الجونة 2-2 في الجولة الـ33 المؤجلة من الدوري المصري.

وباتت فرص الزمالك صعبة في الفوز بالبطولة، بعدما استقر في المركز الثالث بـ69 نقطة، فيما يحتل الأهلي الصدارة بـ74 نقطة، والذي يكفيه الفوز على المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل لحصد اللقب رسميا.

"العين الرياضية" تواصلت مع أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، حيث نفى وجود مفاوضات مع البدري، قائلا في تصريح مقتضب: "الكلام المثار حول التعاقد مع حسام البدري غير صحيح بالمرة".

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بدوره، تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك لـ"العين الرياضية" فاتحا الباب أمام احتمالية التعاقد مع البدري، حيث قال: "لا توجد أي مفاوضات مع حسام البدري حاليا، لأن لدينا مباراتان في بطولة الدوري والجهاز الفني بقيادة خالد جلال مستمر حتى الآن".



وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أعلن في أكثر من مناسبة عن رغبته في التعاقد مع حسام البدري لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبا من حسام البدري.

وسبق للبدري أن عمل في مصر كمدرب مع ناديا الأهلي وإنبي، إلى جانب المنتخب الأولمبي، وحقق مع الأهلي عدة بطولات أبرزها لقبين للدوري المصري ولقب لكأس مصر والسوبر المصري، فضلا عن دوري أبطال أفريقيا.