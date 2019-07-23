بعد تألقه أفريقيا.. الجزائري بن ناصر يصل ميلان لحسم مستقبله

وصل النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط إمبولي إلى مدينة "ميلانو" الإيطالية تمهيدا لإتمام انتقاله إلى صفوف نادي ميلان.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن "الروسونيري" سيعلن عن صفقة التعاقد مع بن ناصر مساء الإثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير.

وتوصل ميلان إلى اتفاق مع إمبولي على ضم بن ناصر مقابل 16 مليون يورو، بالإضافة إلى مليون يورو أخرى كمتغيرات، حسبما ذكرت التقارير الصحفية الإيطالية.





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وسيخضع بن ناصر للفحص الطبي قبل أن يقوم بتوقيع عقوده مع ميلان، على أن يتم منحه بعد ذلك فترة راحة بعد مشاركته الأخيرة مع منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2019 التي استضافتها مصر مؤخرا، وحقق فيها "الخضر" اللقب للمرة الثانية في تاريخهم.

وتمسك ماركو جيامباولو، مدرب ميلان، بالتعاقد مع بن ناصر، حيث يؤمن بقدرته على تقديم إضافة كبيرة للفريق خلال الموسم الجديد.

وشهدت أسهم بن ناصر ارتفاعا ملحوظا خلال الموسم الحالي بعد المستويات القوية التي قدمها مع إمبولي في الدوري الإيطالي ومع منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا.

وكانت لـ"بن ناصر" مساهمة فعالة في تتويج الجزائر بكأس أمم أفريقيا، حتى إنه حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وحمل لاعبان جزائريّان، في السابق، قميص ميلان، وهما المدافع سمير بلوفة (1997-2000) والظهير الأيسر جمال مصباح (2012-2013).