حزب المحافظين البريطاني يعلن بوريس جونسون رئيسا جديدا له

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن حزب المحافظين في بريطانيا، الثلاثاء، فوز بوريس جونسون، بزعامته ليبدأ في تشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً لتريزا ماي التي تودع المنصب الأربعاء.
ونافس جونسون على رئاسة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء جيريمي هانت، وزير الخارجية.
وحسم جونسون المنصب لصالحه، بعد تصويت شارك فيه نحو 160 ألف عضو في الحزب.
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