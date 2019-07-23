اخبار العالم

حزب المحافظين البريطاني يعلن بوريس جونسون رئيسا جديدا له

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن حزب المحافظين في بريطانيا، الثلاثاء، فوز بوريس جونسون، بزعامته ليبدأ في تشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً لتريزا ماي التي تودع المنصب الأربعاء.

ونافس جونسون على رئاسة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء جيريمي هانت، وزير الخارجية.

وحسم جونسون المنصب لصالحه، بعد تصويت شارك فيه نحو 160 ألف عضو في الحزب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حزب المحافظين البريطاني يعلن بوريس جونسون رئيسا جديدا له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا