انت الان تتابع قائد البحرية الإيرانية: نراقب كل السفن الأمريكية في منطقة الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي

قال قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي اليوم الثلاثاء إن بلاده تراقب كل السفن الأمريكية في منطقة الخليج ولديها أرشيف صور لتحركاتها اليومية.

وكانت إيران والولايات المتحدة على شفا الحرب الشهر الماضي بعدما أسقطت الجمهورية الإسلامية طائرة أمريكية مسيرة. ودفع الحادث واشنطن للتخطيط لشن هجوم انتقامي لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عنه في آخر لحظة.

وتفاقمت أيضا حدة التوترات بين إيران وبريطانيا بعد احتجاز الجمهورية الإسلامية لناقلة ترفع العلم البريطاني يوم الجمعة بعد اصطدامها بقارب صيد حسبما قال مسؤولون إيرانيون.

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وكانت قوات مشاة البحرية البريطانية احتجزت ناقلة إيرانية قبالة ساحل جبل طارق في أوائل يوليو تموز واتهمتها بانتهاك العقوبات المفروضة على سوريا.

ونقلت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء عن خانزادي قوله "نراقب كل سفن العدو خاصة أمريكا، نقطة بنقطة من مصدرها حتى لحظة دخولها المنطقة" مشيرا إلى صور التقطتها طائرات إيرانية مسيرة.

وأضاف "لدينا صور كاملة وأرشيف كبير لحركة قوات التحالف وأمريكا يوما بيوم ولحظة بلحظة". وقال خانزادي إن بلاده ستجري تدريبات بحرية مع دول حليفة للمرة الأولى بحلول نهاية السنة الفارسية في مارس آذار 2020.