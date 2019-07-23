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الان تتابع نائب رئيس إيران: وجود تحالف دولي لحماية الخليج سيزعزع الأمن والان مع التفاصيل
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اقتراح بريانيا لن يحقق شيئًا
الوكالة الإيرانية - الخليج 365
قال إسحق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، إن تشكيل تحالف دولي لحماية الخليج سيزعزع الأمن.
ودعت بريطانيا، أمس الاثنين، إلى مهمة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، بعد أيام من احتجاز إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني، في واقعة وصفتها لندن بأنها “قرصنة دولة” في الممر المائي الاستراتيجي.
وبحسب وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية، اليوم الثلاثاء، قال جهانغيري: “لا حاجة لتشكيل تحالف لأن مثل هذه التحالفات، بل ووجود أجانب، في المنطقة في حد ذاته يتسبب في انعدام الأمن.. وبعيدا عن مسألة انعدام الأمن فإنه لن يحقق شيئا”.
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