الاعلام السعودي يتجول قريباً في اسرائيل

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أعلنت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي أن وفدا يضم ستة صحفيين عرب، بينهم سعوديون سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل.

وأكدت الوزارة في بيان أصدرته، الأحد، أن الصحفيين سيزورون تل أبيب والقدس وشمال إسرائيل ومناطق أخرى، وسيلتقون نوابا في الكنيست ومسؤولين في الوزارة وأكاديميين.

وذكرت الوزارة أن هذه الزيارة تهدف إلى إطلاع الصحفيين على مواقف إسرائيل إزاء مسائل دبلوماسية (دون تحديدها) والمجتمع الإسرائيلي.

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ولم تكشف الوزارة عن أسماء الصحفيين، لكنها أشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الأراضي الإسرائيلية صحفيون من السعودية .

وتواصل السعودية من خلال تحركات واتصالات ولقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، تهيئة الشارع السعودي لتقبل التوجه الجديد نحو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وانتشرت على نطاق واسع مقالات في الصحف ووسائل الإعلام السعودية، تدعو علانية للتطبيع وعقد اتفاقية سلام بين السعودية و(إسرائيل)، بل ذهب البعض إلى أبعد من ذلك؛ بتأكيده أن تل أبيب ستكون الوجهة السياحية الأولى بالنسبة إلى السعوديين، إضافة إلى التغني بتاريخ اليهود، مقابل شن اتهامات وانتقادات لاذعة للفلسطينيين.