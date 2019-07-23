المهنيين السودانيين تعلن رفضها المحاصصة الحزبية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الخرطوم

أكد تجمع المهنيين السودانيين، تمسكه بحكومة الكفاءات الوطنية التي ستتولى إدارة الفترة الانتقالية، ورفضه المحاصصة الحزبية في حكومة الثورة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المهنيين، “محمد ناجي الأصم” على صفحته الرسمية على تويتر “التزامنا كان ومازال بحكومة من الكفاءات الوطنية وذلك لأنها الأكثر استقراراً والأقدر على أداء المهام الانتقالية”.

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وأضاف الأصم، وهو قيادي بارز في تجمع المهنيين في المشاورات التي تجريها قوى إعلان الحرية والتغيير في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ” لن نقبل بالمحاصصة الحزبية في حكومة الثورة”.

وكانت الجبهة الثورية التي تضم فصائل مسلحة منضوية تحت تحالف نداء السودان أعلنت في وقت سابق رفضها للاتفاق، باعتباره “لم يعالج قضايا الثورة”، و”تجاهل أطرافًا وموضوعات مهمة”.

ومنذ الأسبوع الماضي، تعقد قوى التغيير اجتماعات مع الفصائل المسلحة في العاصمة أديس أبابا، غير أنها لم تحقق تقدماً ملموساً.