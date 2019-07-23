ترند الموجز| رسالة من الرئيس..وهبة السيسي ترند مصر بعد عقد قرانها ومعلومات لا تعرفها عن بطلة ’’كتكوت‘‘..وإجازة العيد 9 أيام..وتفاصيل الحالة الصحية للفيشاوي

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، كلمة مقتضبة من السيسي في ذكرى 23 يوليو، ومعهد الفلك يعلن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى.. والإجازة 9 أيام، ومشاهد من عقد قران ’’هبة السيسي‘‘ بحضور نجوم الفن.. ومعلومات لا تعرفها عن ملكة جمال مصر السابقة، وبعد إصابته بالسرطان.. نقل فاروق الفيشاوي للمستشفى.. وصديقه ونجله يكشفان تفاصيل حالته الصحية.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

كلمة مقتضبة من السيسي في ذكرى 23 يوليو

وجه الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة مقتضبة للشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وقال السيسي في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: "نحتفل اليوم بحلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، تلك الثورة التي ضربت مثالًا على وعي الشعب المصري العظيم، ورغبتهم الشديدة في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة".

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معهد الفلك يعلن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى.. والإجازة 9 أيام

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد وقفة عرفات، وعيد الأضحى المبارك لعام 2019.

وقال المعهد في بيان له، إن السبت الموافق 10 أغسطس، سيكون وقفة عرفات، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد، الموافق 11 من نفس الشهر.

ومن المنتظر أن يحصل المصريون على إجازة 9 أيام، حيث أن الجمعة 9 أغسطس عطلة رسمية، وبعدها السبت وقفة عرفات، ومن الأحد إلى الأربعاء عيد الأضحى، والخميس 15 أغسطس موعد العودة للعمل، ولكن الأغلب يأخذه إجازة سنوية، وبعده الجمعة والسبت عطلة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة المالية، تقديم مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس، لتبدأ اعتبارا من ٨ من الشهر نفسه، تيسيرًا على العاملين بالدولة، بمناسبة عيد الأضحى.

وجاء ذلك حتى يتسنى للموظفين، صرف المرتبات قبل عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق 11 أغسطس 2019.

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مشاهد من عقد قران ’’هبة السيسي‘‘ بحضور نجوم الفن.. ومعلومات لا تعرفها عن ملكة جمال مصر السابقة

احتفلت الفنانة هبة السيسي، ملكة جمال مصر السابقة، مساء الإثنين، بعقد قرانها على باسل الأمين، بدار مناسبات مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشهد عقد القران، حضور عدد من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم الفنانة دنيا عبد العزيز، ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، ونرمين ماهر وزوجها وحسام فارس وياسمين جمال وياسمين نيازي وحسام خليل ونور وهبة الجبالي وهاني أبو النجا وأحمد فريد كارين نوالي وزوجها المصور سيد شعراوي .. وغيرهم من الأصدقاء المقربين.

وظهرت هبة السيسي بإطلالة جذابة، وارتدت فستان زفاف أبيض، من تصميم هاني البحيري.

وتصدرت الفنانة ترند محرك البحث الأشهر، جوجل مصر، بعد عقد قرانها.

معلومات لا تعرفها عن هبة السيسي:

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-من مواليد المنصورة، وتبلغ 36 عاما.

-فازت بلقب ملكة جمال مصر عام 2004.

-شاركت في تقديم برنامج الهواة سوبر ستار.

- دخلت عالم التمثيل، وشاركت في بطولة فيلم كتكوت مع محمد سعد في 2006.

- شاركت في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسلات "ستات قادرة"، "شطرنج" و"الصعلوك"، ومسرحية "ولاد اللذينة".

- آخر أعمالها السينمائية، فيلم حليمو بطولة طلعت زكريا عام 2017.

- سبق وأن تزوجت من رجل الأعمال كريم محمود، ولديها منه ابنة واحدة تدعى "هيفين".

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بعد إصابته بالسرطان.. نقل فاروق الفيشاوي للمستشفى.. وصديقه ونجله يكشفان تفاصيل حالته الصحية

انتابت الجماهير المصرية، حالة من القلق بعد نقل الفنان القدير، فاروق الفيشاوي إلى المستشفى.

من جانبه، أكد نجله، الفنان أحمد الفيشاوي خبر تعرض والده لوعكة شديدة، مشيرًا إلى أن حالته حرجة جدا.

وطلب الفيشاوي من الجمهور الدعاء له، مشيرا إلى أنه يرافق والده مع والدته سمية الألفي التي حرصت على التواجد معه في هذه الفترة الصعبة.

وفي سياق متصل، قال الفنان كمال أبو رية الذي يرافق الفيشاوي طيلة رحلة علاجه وصديقه المقرب، في تصريحات لموقع "العربية. نت"، إن حالة فاروق الصحية مستقرة، وما حدث ما هو إلا إجراء روتيني يحرص على القيام به كل فترة.

كما أشار إلى أن الفيشاوي يتلقى العلاج في منزله تحت إشراف الأطباء، ويتوجه كل فترة إلى المستشفى كي يتابع حالته الصحية ويجري بعض التحاليل والفحوصات.

وهو ما حدث مساء الاثنين، حيث تواجد في المستشفى ، وبالتالي لا يستدعي الأمر قلق الجمهور والمحبين والأصدقاء.

وكان فاروق الفيشاوي قد أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، مؤكداً أنه سيواجه المرض الخطير بكل شدة وسيتعامل معه كأنه صداع عادي.

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