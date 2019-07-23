كلمة مقتضبة من السيسي في ذكرى 23 يوليو

كتب: ضياء السقا وجه الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة مقتضبة للشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو. وقال السيسي في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: "نحتفل اليوم بحلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، تلك الثورة التي ضربت مثالًا على وعي الشعب المصري العظيم، ورغبتهم الشديدة في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة".

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