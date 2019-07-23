دريان التقى الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع

استقبل مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع ​اللواء​ الركن محمود الأسمر بحضور القاضي الشيخ ​خلدون عريمط​ وجرى البحث في الأوضاع العامة. واستقبل وفداً من ​المنية​ ضم: رئيس ​صندوق الزكاة​ في المنية الحاج عبد الغفور علم الدين، ومدير مركز الشيخ حمد لتحفيظ ​القرآن الكريم​ الشيخ أسامة الزعبي، والأستاذ بهاء علم الدين، وقد أطلع الوفد سماحته على نشاط صندوق الزكاة في المنية ونشاط مركز تحفيظ القرآن الكريم، كما أطلعوه على خطوات مشروع بناء المقر الجديد لصندوق زكاة المنية

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