النشرة: الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ طلعات استكشافية فوق العرقوب وحاصبيا

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، بأنّ "الطيران الحربي الإسرائيي خرق حرمة الأجواء اللبنانية جنوبًا من فوق ​مزارع شبعا​، وينفّذ في هذه الأثناء طلعات استكشافيّة بشكل دائري وعلى علو متوسّط فوق قرى وبلدات ​العرقوب​ وحاصبيا، وصولًا حتّى سماء ​البقاع الغربي​ ومجرى ​نهر الليطاني​".

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