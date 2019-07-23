القوات اللبنانية بجبيل: للتجاوب مع دعوة المطرانية والمركز الكاثوليكي للإعلام بخصوص مشروع ليلى

طالبت "​القوات اللبنانية​" في منطقة جبيل المعنيين في ​مهرجانات بيبلوس الدولية​ والمرجعيات المختصة بالتجاوب مع دعوة مطرانية جبيل المارونية و​المركز الكاثوليكي للإعلام​ بخصوص العرض الذي ستؤديه فرقة "مشروع ليلى" ضمن فعاليات المهرجان.

ودعت القوات في بيان لها إلى الأخذ بما ورد في بياني أبرشية جبيل المارونية والمركز الكاثوليكي للإعلام في هذا الموضوع.