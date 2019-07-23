القوات اللبنانية بجبيل: للتجاوب مع دعوة المطرانية والمركز الكاثوليكي للإعلام بخصوص مشروع ليلى

طالبت "القوات اللبنانية" في منطقة جبيل المعنيين في مهرجانات بيبلوس الدولية والمرجعيات المختصة بالتجاوب مع دعوة مطرانية جبيل المارونية والمركز الكاثوليكي للإعلام بخصوص العرض الذي ستؤديه فرقة "مشروع ليلى" ضمن فعاليات المهرجان.
ودعت القوات في بيان لها إلى الأخذ بما ورد في بياني أبرشية جبيل المارونية والمركز الكاثوليكي للإعلام في هذا الموضوع.
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