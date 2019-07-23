النشرة: انتخاب نائب لرئيس بلدية شبعا للفترة المتبقية من عمر البلدية

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ ان جرى اليوم في مكتب قائمقام حاصبيا ​أحمد الكريدي​، انتخاب محمد اسعد هاشم نائبا لرئيس ​بلدية شبعا​ ​محمد صعب​، للفترة المتبقية من عمر ​البلدية​ وذلك بحضور رئيس واعضاء المجلس البلدي.

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