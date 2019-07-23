الأمن العام: توقيف عصابة تنشط في مجال سرقة السيارات بعد استئجارها

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ أنه "توفرت معلومات للمديرية العامة للأمن العام عن قيام اللبنانية "ن.أ" بمحاولة استئجار ​سيارة​ من أحد مكاتب تأجير السيارات بموجب هوية مزورة ، وبناءً لإشارة ​النيابة العامة​ المختصة تم توقيفها حيث اعترفت انها كانت تنوي استئجار سيارة بموجب هوية ورخصة سوق لبنانيتين مزورتين والفرار بها وذلك بالتنسيق مع شخصين لبنانيين، وبنتيجة الاستقصاءات والمتابعة تم رصد وتوقيف كل من اللبنانيين "د.ح" و "ش.د" اللذين اعترفا بتأليفهما عصابة في ما بينهم تنشط في مجال سرقة السيارات بعد استئجارها بموجب مستندات مزورة لصالح اللبناني "ن.ج"، مشيرة الى أنه "بعد انتهاء التحقيق معهم أحيلوا إلى ​القضاء​ المختص والعمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد العصابة".

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