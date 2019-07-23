النشرة: اقفال محل حدادة للسيارات في زحلة وتوقيف شخصين يعملان بشكل غير شرعي

افاد مراسل ​النشرة​ في زحلة، ان تم اقفال أحد المحلات المخصصة لحدادة السيارات في زحلة بالشمع الاحمر، خلال ​مداهمة​ للمحل، وتوقيف عاملين يعملان فيه بصروة غير شرعية، وتم نقلهما الى مركز ​أمن الدولة​ في زحلة.

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