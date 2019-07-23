النشرة: فريق من وزارة الاقتصاد داهم محلات يستثمرها سوريون بزحلة

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة بأن "فريقا من وزارة الاقتصاد داهم بمؤازرة قوة من أمن الدولة عددا من المحلات التي يستثمرها اشخاص من التابعية السورية بصورة غير شرعية في زحلة".
واشار مراسلنا الى انه "تم ضبط مواد منتهية الصلاحية في عدد من المطاعم كما تم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين".
يذكر ان فريقا من بلدية زحلة المعلقة تعنايل قد رافق فريق الوزارة في جولته.
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