النشرة: فريق من وزارة الاقتصاد داهم محلات يستثمرها سوريون بزحلة

أفاد مراسل "​النشرة​" في زحلة بأن "فريقا من ​وزارة الاقتصاد​ داهم بمؤازرة قوة من ​أمن الدولة​ عددا من المحلات التي يستثمرها اشخاص من التابعية السورية بصورة غير شرعية في زحلة".

واشار مراسلنا الى انه "تم ضبط مواد منتهية الصلاحية في عدد من ​المطاعم​ كما تم تسطير ​محاضر ضبط​ بحق المخالفين".

يذكر ان فريقا من ​بلدية زحلة​ ​المعلقة​ ​تعنايل​ قد رافق فريق الوزارة في جولته.