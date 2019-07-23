بطيش التقى وفد مؤسسة التمويل الدولية وبحث معه العلاقات الثنائية

التقى وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​منصور بطيش​ وفد ​مؤسسة التمويل الدولية​ التابعة للبنك الدولي برئاسة مارسيل راشد وبحث معه العلاقات الثنائية بين ​لبنان​ والمؤسسة، كما تناول البحث اهمية تطوير القطاعات الانتاجية سيما ​القطاع الزراعي​ والصناعات الغذائية لأهمية دورها في انماء المناطق الريفية وتعزيز المساهمة في رفع وزيادة الانتاج الوطني ولعب دورها التنموي في الاقتصاد الوطني. من جهة اخرى التقى بطيش نقيب الاطباء في لبنان ​شرف ابو شرف​ وبحث معه مواضيع تهم النقابة.

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