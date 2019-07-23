النشرة: لجنة الصحة بحثت بموضوع تخفيض الفاتورة الدوائية

افادت مراسلة النشرة في مجلس النواب ان لجنة الصحة بحثت في اجتماعها اليوم بموضوع السياسة الدوائية وأشار رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي "ان الفاتورة الدوائية عندنا هي الاغلى في المنطقة ونحاول تخفيضها، وهدفنا ان ننظم هذا القطاع الذي تضرب فيه الفوضى".
واشار عراجي الى ان "من أبرز مشاكلنا في القطاع ان ليس لدين مختبرا مركزيا، كاشفا ان تم البحث باقتراح كتلة التنمية والتحرير حول فاتورة الدوائية واتفقنا على ان تكون هناك هيئة مستقلة للدواء ووضعنا الاطار العام لذلك."
النائب فادي علامة وهو احد مقدمي الاقتراح، اعلن ان "حضّرنا مقترحات لاحياء مكتب الدواء،" فيما لفت النائب فادي سعد الى "ان ارتاينا تشكيل هيئة ناظمة يفتقدها القطاع، يتعلق بالدواء والغذاء"، مشيرا الى "ان هذه الهيئة تسهل امور المواطن."
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