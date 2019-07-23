حريق بين بلدتي معروب وباريش اتى على مساحات زراعية واسعة

اندلع حريق بين بلدتي باريش ومعروب في قضاء صور وامتد على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، فيما عملت فرق من الدفاع المدني وكشافة الرسالة على اخماده.
وناشد الاهالي المعنيين التدخل لإخماد النيران قبل وصولها الى المنازل.
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