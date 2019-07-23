حريق بين بلدتي معروب وباريش اتى على مساحات زراعية واسعة

اندلع حريق بين بلدتي باريش و​معروب​ في ​قضاء صور​ وامتد على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، فيما عملت فرق من ​الدفاع المدني​ و​كشافة الرسالة​ على اخماده. وناشد الاهالي المعنيين التدخل لإخماد النيران قبل وصولها الى المنازل.

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