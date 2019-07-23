ظريف لجونسون: إيران لا تسعى إلى المواجهة مع بريطانيا

أكّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لرئيس وزراء بريطانيا المحتمل بوريس جونسون، أن "طهران لا تسعى إلى مواجهة"، مشيرًا إلى أن "الجميع يعلم أن بدء الحرب سيكون سهلا، أما إنهاؤها فسيكون مستحيلًا".
وشدد ظريف على أن "الاتهامات الموجهة لإيران بانتهاك العقوبات الأوروبية على سوريا لا أساس لها"، معتبرًا أن "احتجاز ناقلة النفط الإيراني من قبل بريطانيا ومسؤولي جبل طارق قرصنة بحرية وانتهاك للقانون الدولي، وقد تم بأمر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
وكان وزير خارجية إسبانيا جوزيف بوريل قد قال في وقت سابق إن احتجاز ناقلة النفط الإيراني في جبل طارق، كان بطلب أميركي لبريطانيا، وقد تم في المياه الإقليمية الإسبانية.
يذكر أن سلطات جبل طارق احتجزت في 3 تموز الجاري ناقلة عملاقة قالت إنها متجهة إلى سوريا وتحمل مليوني برميل من النفط الخام الإيراني، وذلك "لانتهاكها العقوبات الأوروبية ضد دمشق"، لكن إيران نفت ذلك، مؤكدة أن الناقلة "كانت متوجهة إلى مكان آخر".
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