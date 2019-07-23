زعيم كوريا الشمالية تفقد غواصة جديدة: للاستمرار بتطوير قدراتنا الدفاعية الوطنية

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية وهي وكالة الأنباء الرسمية في ​كوريا الشمالية​، أنّ "زعيم كوريا الشمالية ​كيم جونغ أون​ تفقّد غواصة جرى بناؤها حديثًا، ولفت إلى قدرات تكتيكيّة ونظم أسلحة جديدة".

وأوضحت أنّ "الغواصة الّتي جرى بناؤها باهتمام خاص من جونغ أون، ستدخل الخدمة في البحر الشرقي الّذي يُعرف أيضًا ببحر ​اليابان​"، مبيّنةً أنّ "الزعيم عبّر عن رضا كبير عن بناء نوع غواصتنا القوية".

وركّز جونغ أون، بحسب الوكالة، على أنّ "في بلد محاط بالبحر من الشرق ومن الغرب، فإنّ قدرة الغواصات العاملة تكون مكوّنًا مهمًّا للدفاع الوطني"، مشدّدًا على أنّه "يتعيّن على كوريا الشمالية أن تستمرّ في تطوير قدراتنا الدفاعيّة الوطنيّة ببذل جهود كبيرة في تطوير معدّاتنا من الأسلحة البحرية، بما في ذلك الغواصات".