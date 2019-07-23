12 قتيلا في هجوم لمسلحين يعتقد أنهم ميليشيا أوغندية بالكونغو الديمقراطية

أعلنت مصادر إداريّة وعسكريّة لوكالة "فرانس برس"، "مقتل 12 مدنيًّا بينهم طفلان بالسواطير والرصاص، في هجوم نُسِب إلى الميليشيا الأوغندية "القوات الديموقراطية المتحالفة" في منطقة بيني بشرق الكونغو الديمقراطية".
من جهته، أوضح رئيس منطقة بيني الإدارية دونات كيبوانا، للوكالة، "أنّنا تعرّضنا لهجومين متزامنين في أراضي بيني"، لافتًا إلى أنّ "في أويشا ماباسيلي، دخلت القوات الديمقراطية المتحالفة المنطقة وقتلت تسعة مدنيين وجرحت أربعة آخرين". وبيّن أنّ "في الوقت نفسه في يرينجيتي، قتل ثلاثة مدنيين".
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